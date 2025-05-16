¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Î¸å¤Ë1ÈÖÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¡¢Â©»Ò¤ÎÌÜ¤¬ÀÖ¤¯¼ð¤ì¿Ç»¡¤Ø ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤³¤ÎÆü¡¢¤À¤¤¤¿¤Ï¡Ö¹³¤¬¤óºÞÃæ¤Ï¡¢¥Ï¥²»¶¤é¤«¤·¤¿¤Î¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤­¤¿¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸½ºß¤ÎÈ±¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÀ¸¤¨Êý¤È¤«¡¢È±¼Á¤È¤«¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¤ï¤ê¡Ä²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤±ÌÜ¤¬¡¢9¡§1¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡ÖÁ°¤Ï¡¢7¡§3°Ì¤ÎÊ¬¤±ÌÜ¤Ç