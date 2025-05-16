ºòÇ¯9·î¤ËÀ­Åª¿Í¿ÈÇäÇã¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥º¡£People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö5·î13Æü¤È14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢2018Ç¯¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¸òºÝ¤·¡¢Èà¤«¤éÀ­ÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤Î¥­¥ã¥·¡¼¡Ê¥«¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ù¥ó¥Á¥å¥é¡Ë¤¬¸¡»¡Â¦¤Î¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ê¾Ú¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¤½¤³¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¢¨Èï³²¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ