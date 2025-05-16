ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ±Ç²è³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ç½õ´ÆÆÄ¤ò±é¤¸¡¢¼ÂºÝ¤Ë½õ´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿º»ÁÒ¤æ¤¦¤Î¡Ê45¡Ë¤¬¡¢°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿14Ç¯¡Ö·ý½Æ¤ÈÌÜ¶Ì¾Æ¡×¡¢17Ç¯¤Î¼ç±éºî¡Ö¤´¤Ï¤ó¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¤³¤Î¤Û¤É¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º»ÁÒ¤¬Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼Ò²ñ¸½¾ÝÅª¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÍ¾±¤¤â³Ð¤á¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê¸½¾õ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¡Ö»ø¡Ý¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î17Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥·¥Í¥Þ¡¦¥í¥µ1´Û¤Ç¸ø³«¤·1¥«·î