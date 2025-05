アニメ映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』のゲスト声優として、ルパン最大の敵ムオムを片岡愛之助、ミステリアスな少女サリファを森川葵が演じることが発表された。併せて本予告と本ビジュアルが解禁された。【動画】『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』本予告“ルパン三世”約30年ぶりの2D劇場版アニメーション・完全新作となる本作。舞台は地図に載っていない謎の島。お宝を狙って乗り込んだルパン一行