¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/16¡ÛÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ÖBunkamura Production 2025/DISCOVER WORLD THEATRE vol.15 ¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¡×¡Ê10·î9Æü¡ÁTHEATER MILANO-Za¡¿11·îÃæ½Ü¡ÁSky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¡Ë¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢½é¤ÎÃËÀ­Ìò¢¡ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥ê¥¢²¦¡×¾å±é·èÄêBunkamura¤Ç¤Ï¡¢DISCOVER WORLD THEATRE¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Î¤â¤È¡¢Í¥¤ì¤¿³¤³°µº¶Ê¤òº£ÆüÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¾å±é¤¹