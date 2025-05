MetaのFAIR(Fundamental AI Research)チームと複数の研究機関による共同研究チームが、非常に大規模かつ高精度な量子化学データセット「Open Molecules 2025(OMol25)」と、それを基に学習したAIモデル「Universal Model for Atoms(UMA)」を発表しました。[2505.08762] The Open Molecules 2025 (OMol25) Dataset, Evaluations, and Modelshttps://arxiv.org/abs/2505.08762Sharing new breakthroughs and artifacts supporting mol