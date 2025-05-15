¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í1¡½5¹­Åç¡Ê2025Ç¯5·î15Æü¥Þ¥Ä¥À¡Ëµð¿Í¤ÏÍê¤ß¤Î»³ºê¤¬¾®±à¤Ëº£µ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°½é¤È¤Ê¤ëËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢º£µ¨½é¤Î4Ï¢ÇÔ¡£ºÇÂç5¤¢¤Ã¤¿Ãù¶â¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ4·î17Æü°ÊÍè28Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Î¨5³ä¤È¤·¡¢DeNA¤¬¾¡¤Ã¤¿¤¿¤á4°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÎB¥¯¥é¥¹Å¾Íî¤Ï4·î14Æü¤Î5°Ì°ÊÍè31Æü¤Ö¤ê¡£µ´Ìç¤ÎÅ¨ÃÏ¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤Ïº£µ¨6Àï6ÇÔ¡£µð¿Í¤¬¥Þ¥Ä¥À¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºòÇ¯9·î28Æü¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤