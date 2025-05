The BONEZとDragon Ashによるツーマンツアーを映像収録したLive Blu-ray&DVD 『Straight Up』が6月25日(水)に発売される。この映像作品より、The BONEZ 「Love Song feat. SAKU」、Dragon Ash 「Bring It feat. KOKI」の2曲のライブミュージックビデオがそれぞれ公開された。◆ライブMV公開となったThe BONEZ 「Love Song feat. SAKU」、Dragon Ash 「Bring It feat. KOKI」の2曲は、それぞれツアーの見どころの一つにもなってい