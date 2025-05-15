¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹­Åç5-1µð¿Í¡Ê15Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¤Ï¹­Åç¤È¤Î3Ï¢Àï3Ï¢ÇÔ¡£Å¨ÃÏ¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢Ï¢ÇÔ¤¬4¤Ë¿­¤Ó¡¢4°ÌÅ¾Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ïº£µ¨5¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.45¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥·¥å¡¼¥È¡¢¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Êµå¼ï¤ÇÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤º¡¢¹­ÅçÂÇÀþ¤ò4²ó¤Þ¤Ç¥Ò¥Ã¥È2ËÜ¡¢3ÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ì¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£±ç¸î¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï¥é¥ó