¸µ£Î£Í£Â£´£¸¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¤¬£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥í¥±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤Õ¤ï¤ê°¦¤µ¤ó¤Î¥í¥±¤ÇÊ¡°æ¸©¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¼Ì¿¿Âô»³»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡¢ÊüÁ÷¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥í¥±Ãæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼«¿È¤Î±Æ¤òÇ­¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÈ±¤Ë²Æ¤é¤·¤¤Êý¤¬Æ©¤±¤¿ÀÄ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¹¥¤­Âç¹¥¤­¡×¡ÖÇ­