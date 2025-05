【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■4種類の衣装で全20曲を歌唱!Billboard JAPANで8週連続1位を獲得した「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」も初披露 LiSAが、5月14・15日に東京・日本武道館で『LiSA LiVE is Smile Always~RiP SERViCE~』を開催。公演終演後には2025年9月から実施される全国ホールツアー『LiVE is Smile Always ~PATCH WALK~』が17ヵ所18公演で行われる