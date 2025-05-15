15Æü¤Î¸©Æâ¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢´ØÀîÂ¼¤È°¤²ìÄ®¤Ç27¡î¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¸©Æâ16ÃÏÅÀ¤Ç〝²ÆÆü〟¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ µû¾Â»Ô¤Ç¤Ï¡Ö¼Çºù¡×¤Î³«²Ö¤¬¿Ê¤ß¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¿§Á¯¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£¿ÀÅÄ²Âµ£µ­¼Ô ¡Ö½ù¡¹¤Ë´À¤Ð¤àµ¤²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿µû¾Â»Ô¡Ø¼Çºùº×¤ê¡Ù¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÂçÀã¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç³«²Ö¤Î¥Úー¥¹¤¬¾¯¤·ÃÙ¤¯¡¢º£Á´ÂÎ¤Ç6³ä¤Û¤É¤¬¸«¤´¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡× µû¾Â»Ô¤Î¡Ø²Ö¤ÈÎÐ¤ÈÀã¤ÎÎ¤¸ø