2025年5月でデビュー10周年を迎えるSEVENTEENの4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」が映画化!そこで、スクリーンならではの見どころをたっぷりお届けします。本作品を鑑賞できるムビチケのプレゼント企画も実施しているので、最後まで要チェック♡【SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS】5月16日より全国公開2015年のデビュー以来、数々の賞を受賞しK-POP のアイコンとして存在感を放