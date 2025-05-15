¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ÀîÂî»á¤¬13Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹¾ÀîÂî¤Î¤¿¤«¤µ¤ì¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú·üÇ°¡Û²¬ËÜÎ¥Ã¦¤Î±Æ¶Á¤Ï!? µð¿Í¤Î4ÈÖ¤ÏÃ¯¤¬Å¬Ç¤? ¸Í¶¿¤Î¾õÂÖ¤Ï?¡×¤Ë½Ð±é¡£ÉÔÄ´¤ÇºÆ¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Ë´¶¤¸¤¿¡È¤¢¤ëÊÑ²½¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ºäËÜÍ¦¿Í¡ûºäËÜÍ¦¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç4·î15Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿ºäËÜ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ê5·î7Æü¤Ë¶ÛµÞºÆ¾º³Ê¤¹¤ë¤â¡¢