¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹6¡Ý4¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê5·î14Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö5·î15Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¡È³Î¿®»ß¤Þ¤ê¡É¢ª¤¹¤´¤¤µ÷Î¥¥Ð¥Ã¥È¤Ö¤óÅê¤²5·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤¬Êü¤Ã¤¿¹ë²÷¤Ê¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ÈÈäÏª¤·¤¿³Î¿®¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4-4¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¹¶·â¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿1