¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/15¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¾Æâ¤Þ¤ê¤ä¡Ê31¡Ë¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£15Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾Æâ¤Þ¤ê¤ä¡¢NY¤ÇÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¢¡À¾Æâ¤Þ¤ê¤ä¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½À¾Æâ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§ÍÍ ´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙÀ¾Æâ¤Þ¤ê¤ä¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éSNS¤Î¹¹¿·¤â»ß¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤ä±þ±ç¥á¥Ã¥»