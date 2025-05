明治学院大学では2028年度までに箱根駅伝本選出場を目指すプロジェクト「Road to HAKONE 2028」を立ち上げました。箱根駅伝本選出場を支援する取り組みや陸上競技部長距離ブロックの活動につきまして、2025年3月から4月までの活動報告を公開します。 明治学院大学「Road to HAKONE 2028」 明治学院大学では2028年度までに箱根駅伝本選出場を目指すプロジェクト「Road to HAKONE 2028」を立ち上げました。箱根駅伝