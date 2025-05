B'zがシチズン時計株式会社より発売される新作コレクション「UNITE with BLUE」のために、CMソング「INTO THE BLUE」を書き下ろしたことがわかった。あわせて楽曲を使用したCMもWeb公開された。▲「UNITE with BLUE」6ブランド全7モデル今回の新作時計は”深く静かに青く輝く海”を表現した構造色文字板が特長の全7モデル。『シチズン エクシード』、『シチズン アテッサ』、『シチズン プロマスター』、『シチズンコレクション』