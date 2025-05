【「NTE: Neverness to Everness」CBT】 5月15日~参加者募集開始 実施日:未定 【NTE: Neverness to Everness】 リリース日:未定 基本プレイ無料 Perfect World Gamesは、プレイステーション 5/PC/Android/iOS用超現実アーバンオープンワールドRPG「NTE: Neverness to Everness」の日本初となるク