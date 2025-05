XG HIPHOP / R&B ガールズグループ・XGが14日、ワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」のファイナルとなる東京ドーム公演を開催。XGにとって初となる東京ドーム公演でのパフォーマンスに約5万人のファンが熱狂した。【写真】「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」東京ドーム公演の模様昨年5月からスタートしたワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」は、世界35都市(18