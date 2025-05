【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■B’zがCMソング「INTO THE BLUE」を書き下ろし、広告ビジュアルはアニメーションスタジオMAPPAが制作! B’zがCMソングを書き下ろした、シチズン“UNITE with BLUE”のCMが公開された。 “UNITE with BLUE”は、「青の時、ひとつの世界。」をコンセプトに、深く静かに青く輝く構造色文字板とあらたなモデルが融合したブランド横断コレクション。 今回B’zは“UNITE with BLUE