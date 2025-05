橋本環奈主演の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(2025年9月5日公開配給:ワーナー・ブラザース映画)の特報映像が解禁となり、前作に続き、眞栄田郷敦も出演していることが明らかになった。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(左から眞栄田郷敦と橋本環奈)本作は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャンプ+」(集英社)で