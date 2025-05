ドジャースの佐々木朗希(23)に対する厳しい報道は日本だけでなく、アメリカでも盛んだ。例えばニューヨーク・タイムズ社の傘下にあるスポーツ専門サイト、ジ・アスレチックは5月9日、「MLBシーズン序盤における期待外れ10傑:要注目のチームと選手(The 10 biggest disappointments of the young MLB season: Teams, players, decisions to watch)」との記事を配信した。(全2回の第1回)***【写真】目元がソックリ?