¶ì¶­Ã¦½Ð¤Î¥«¥®¤Ï¡©ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°Âè£±£´Àá¤¬£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î²£ÉÍ£Í¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÇð¤Ë£°¡½£²¤ÈÇÔ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï£µÏ¢ÇÔ¤Ç£¹ÀïÌ¤¾¡Íø¡Ê£²Ê¬¤±£·ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¡¦Çð¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½ç°Ì¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤Þ¤Þ¡£¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥­¥¹¥Î¡¼¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤âÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÅØ¤á¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡££±£¹£¹£³Ç¯¤Î£Ê¥ê¡¼¥°