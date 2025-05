FIVE NEW OLDが、6月1日からスタートするツアー<15th Anniversary Tour「FiNO is>のファイナル公演として、9月15日に東京国際フォーラムホールCにてワンマン公演を開催することを発表した。FIVE NEW OLDは2025年にバンド結成15周年を迎え、3月19日に15thアニバーサリーベストアルバム『FiNO is』をリリースした。<15th Anniversary Tour FINAL「FiNO is」-New Chapter->と題されたこの公演は、15周年の締めくくりと共に次のフ