大貫亜美さん・吉村由美さんによるユニット「PUFFY」が公式インスタグラムを更新。デビュー29周年を迎えた、2ショット写真を公開しました。「PUFFY」の公式インスタグラムは「Thank you 29th Anniversary」「PUFFYは本日(5/13)デビュー29周年を迎えました」と、報告。続けて「そして『第2回 PUFFY ファン to ミーティング”MAKING THE ROAD to 30”』ありがとうございました」と、綴りました。そして「2回目となる"ファン to ミ