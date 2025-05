【モデルプレス=2025/05/14】株式会社TOBEは「Act for HOPE to HEROes PROJECT」を通じて得た収益金を石川県に寄付。5月14日、同社を代表して三宅健、北山宏光、Number_i(ナンバーアイ)の神宮寺勇太が石川県庁を訪問した。【写真】神宮寺勇太、愛車との2ショット◆三宅健・北山宏光・神宮寺勇太、石川県庁訪問同社は、所属アーティストによる「Act for HOPE to HEROes PROJECT」を通じて得られた収益金を、令和6年能登半島地震