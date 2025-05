Number_iなど「TOBE」に所属するアーティストが、チャリティーイベントなどで集まった収益金を石川県に贈りました。 14日に石川県庁を訪れたのは、「TOBE」に所属するアーティスト三宅健さん、北山宏光さん、神宮寺勇太さんの3人です。 チャリティーソング「Be on Your side」:『 ♪ Just just be on your side 君が立ち上がるまで僕が そう僕は声を送るよ音に乗せて 』去年、能登半島地震の被災地