『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』第1弾出演アーティスト 株式会社ロッキング・オン・ジャパン主催・企画制作『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』第1弾出演アーティストを5月14日に発表。また、あわせてチケット第1次抽選先行もスタートした。ROCK IN JAPAN FESTIVALは2000年からスタートした日本最大の音楽フェスティバル。2022年に開催地を千葉市蘇我スポーツ公園へと移し、2つの巨大なステージが広大なエリアの両側