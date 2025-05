ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作のフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」の第1弾出演アーティスト79組が発表。チケット第1次抽選先行もスタートした。【画像】『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』第1弾出演アーティスト「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は2000年からスタートした音楽フェスティバル。昨年は25周年を記念して、8月に千葉県の蘇我で5日間、9月に茨城県のひたちなかで5日間の計10日間開催し、合計約48万人を