ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」が、7月18日から7月20日にかけて京都市勧業館「みやこめっせ」で開催される「BitSummit the 13th Summer of Yokai」とのコラボレーションイベント『日本最大級インディーゲームの祭典! BitSummit×17LIVE PRアンバサダーになろうsupported by スーバー野田ゲーMAKER』を、5月17日から5月31日まで開催する。『日本最大級インディーゲームの祭典! BitSummit×17LIVE PRアンバサダーになろうsuppo