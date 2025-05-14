¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ÎÍîÁª¥¤¥é¥¹¥È¤ËÈ¿¶Á¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Îºî¼Ô¤Î¥Ê¥¬¥Î¤¬¡¢X¤ò¹¹¿·¡£1Ëç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ê¥¬¥Î¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Íè·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎÇ¤Å·Æ²¤Î²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ÎÃêÁª·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤¯¤ä¤·ÎÞ¤òÎ®¤¹¤¯¤Þ¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢Switch2¤ÈÆ±»þÈ¯Çä¤Î¥½¥Õ¥È¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È ¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Öµí¡×¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì