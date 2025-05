2025年5月13日に、Microsoftが管理職の削減のために従業員の3%未満を解雇すると発表しました。Microsoftの総従業員数が約22万8000人であることから、解雇は6000人規模になると報じられています。Microsoft laying off about 6,000 people, or 3% of its workforcehttps://www.cnbc.com/2025/05/13/microsoft-is-cutting-3percent-of-workers-across-the-software-company.htmlMicrosoft Is Cutting 3% of Employees to Reduce Man