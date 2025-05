高性能な半導体の輸出を制限するというジョー・バイデン前大統領の規制をドナルド・トランプ大統領が撤回したことを受け、NVIDIAがサウジアラビアの国営AI企業Humainに1万8000台のAI GPUを出荷すると発表しました。HUMAIN and NVIDIA Announce Strategic Partnership to Build AI Factories of the Future in Saudi Arabia | NVIDIA Newsroomhttps://nvidianews.nvidia.com/news/humain-and-nvidia-announce-strategic-partnership