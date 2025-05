木村拓哉が、7月2日にリリースするライブ映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』のティザー映像第2弾を公開した。 (関連:【映像あり】木村拓哉、ライブ映像作品『SEE YOU THERE』ティザー第2弾) ティザー映像第2弾では、ダンサブルなナンバー「Cherry Bomb」、久保田利伸作曲のバラードを木村が歌い上げるシーンが印象的な「‘Cause I love you」、詞曲を吉