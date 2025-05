photo by Fujimaki Goh hair&make-up by Morino Yukako styling by Honda Hitomiロコ・ソラーレの吉田知那美がこれまでの人生で影響を受けた「言葉」や「格言」にスポットを当てた連載。今回は、昨年プロ野球で日本一となった横浜DeNAベイスターズのオーナーである南場智子氏の、カーリングでの戦いにも通じる言葉について語ってくれた――。吉田知那美にちなんだ『32の言葉』連載◆第16エンド選んだ選択肢を正しいことにする