Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î½Õ¤Îº×Åµ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë£²£°£²£µ¡Ê£Ã£Ã¡Ë¡×¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦µÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢Ç®¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡££²Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦²¦Æ»¤­¤Ã¤Æ¤Î?¼«¸ÊÆ«¿ìÃË?¤Ï¡¢½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Áí¹ç³ÊÆ®²È¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÃËµ¤¤Ë´¶Æ°¡££±£¸Æü¤Ï¡Ö°ì¿ÍÃËº×¤ê¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤ÆË½¤ì¤Þ¤ï¤ê¡¢É¬¤º¤äÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯£Ã£ÃÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¤¡¢ÃË¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¡¼