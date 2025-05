インドで人気の三輪車タクシー、いわゆる「オートリキシャ」の配車アプリとして2022年にスタートしたNamma Yatriが、インドの配車サービス業界に革命とも言える収益構造の変革をもたらした経緯を、非営利のテクノロジー系メディア・Rest of Worldが取材しました。Uber and Ola are copying India’s fast-growing ride-hailing app - Rest of Worldhttps://restofworld.org/2025/uber-ola-copy-india-zero-commission-ride-hailing