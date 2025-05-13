本日5月13日（火）19時より、オリジナルショートドラマ「今世も落ちる、恋ならば。」を、ショートドラマアプリ BUMPにて独占配信！「今世も落ちる、恋ならば。」は、押田岳（染井蒼役）と世古口凌（夏野凪役）がW主演を務める、日本テレビ初のオリジナル脚本のBLショートドラマ。本作は、1983年に内気な大学生の蒼がレコード店で凪に出会い、家に連れ込まれてしまうところからスタートする。凪の積極的なアプローチによってす