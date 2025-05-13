5月13日、B1西地区の長崎ヴェルカは、中村ジャズを自由交渉選手リストに登録した。 現在27歳の中村は、187センチ82キロのポイントガード。国士舘大学在学中に特別指定選手として東京エクセレンス（現横浜エクセレンス）に入団。2022－23シーズンには茨城ロボッツに練習生として在籍し、翌シーズンに茨城と選手契約を結んだ。 2024－25シーズンも練習生として長崎に加入後、3月に