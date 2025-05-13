Screenshot: ヤタガイ ついにキタ〜！ GoogleのAIサービス、NotebookLMの「音声概要機能」が日本語に対応しましたよ。これがとにかく「今日は文章を読みたくない！」という時にありがたい、超便利機能なんです。今回はこの嬉しさとクオリティの高さへの驚きを込めて、サクッと紹介します。まず、NotebookLMってなに？ という方へ Image: Shutterstoc