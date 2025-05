歌手の米津玄師が6月11日にリリースする15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」のパッケージ写真および特典ビジュアルが13日、公開された。【画像】クールでかっこいい!「Plazma / BOW AND ARROW」コントローラーデバイス盤パッケージ同作は、テレビシリーズ『機動戦士Gundam ジークアクスGQuuuuuuX』の主題歌「Plazma」と、テレビアニメ『メダリスト』のオープニング主題歌「BOW AND ARROW」を収録したダブルA面シングル。