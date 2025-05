アンコール来日公演を開催する6人組韓国アイドルグループ・NMIXX(エンミックス) JYPエンターテイメント所属の6人組韓国アイドルグループ・NMIXX(エンミックス)が1月に開催された『NMIXX FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB』のアンコール来日公演となる『NMIXX FAN CONCERT "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO" ENCORE』を5月31日(土)・6月1日(日)に開催する。NMIXXは、 独自の「MIXXPOP」ジャンルを披露するし、秀で