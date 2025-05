5月16日公開の『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』より、グッズを持ち込める応援上映の実施が決定。さらに、入場者特典が解禁されたほか、フォトカードの販売も決まった。併せて、日本独占の本編映像「LOVE DIVE」が解禁された。【動画】日本独占解禁!『IVE THE 1st WORLD TOUR IN CINEMA』本編映像「LOVE DIVE」デビューから3年の時を経て、世界19ヵ国・計37公演で42万人を動員したIVE初のワールドツアー「SHOW WHAT I H