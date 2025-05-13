¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¦¥Þ¥Ã¥¯¤Î¶Ã°ÛÅª±¿Æ°¿À·Ð¤Ë°µÅÝ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNJPW WORLD¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎJr¤Îº×Åµ¡ÖBEST OF SUPER Jr.32¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°Àï¤Ç¤Î°Û¼¡¸µ¤Î¹¶ËÉ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11Æü¤ËµÜ¾ë¸©¤Î´ä¾Â»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖBEST OF SUPER Jr.32¡×¤Î¸ø¼°Àï¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¦¥Þ¥Ã¥¯¤È¥í¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î°ìÀï¡£¥ê¥ó¥°¤ÎÃ¼¤«¤éÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎÃ¼¤Ë¸þ¤±¤Æ3Ï¢Â³¤Î¥Ð¥Ã¥¯Å¾¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤