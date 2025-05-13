米通商代表部がX（旧ツイッター）に投稿したスイスで貿易協議に臨むベセント米財務長官（左端）と中国の何立峰副首相（右端）の写真（共同）【北京共同】米中両国は関税の大幅な引き下げで合意し、トランプ米政権は今後の交渉期間で貿易赤字の削減に向けて一段の市場開放を迫る構えだ。トランプ大統領は12日、対中関税を14日に引き下げる大統領令に署名。中国は関税以外の報復措置の緩和に合意しており、米ブルームバーグ通信は1