THE RAMPAGEの浦川翔平が、長崎スタジアムシティ内のブルワリーレストラン『THE STADIUM BREWS NAGASAKI』とコラボレーションしたオリジナルクラフトビールが、数量限定で販売される。 （関連：THE RAMPAGE ソロインタビュー Vol.7：浦川翔平若手との交流で磨いた先輩力「面倒を見る側になりました」） 本商品は、都市型フリーペーパー『TOKYO HEADLINE』のウェブサイトで連載