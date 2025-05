ディズニーの人気キャラクター「ドナルドダック」の誕生日を記念した新コレクション「DONALD THE KING BIRTHDAY」と「DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY」が、ディズニーストア一部店舗と公式オンラインストアで5月13日(火)より先行発売。その他の店舗では5月16日(金)より順次発売される。王様気分なドナルドのアートを使用した「DONALD THE KING BIRTHDAY」(C)Disney「DONALD THE KING BIRTHDAY」では、ドナルドがプレゼントに囲ま