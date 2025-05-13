羊文学が、5月16日より開催される『YouTube Music Weekend celebrating the MUSIC AWARDS JAPAN』にて、『VIVA LA ROCK 2025』の最新ライブパフォーマンス映像を公開。また、あわせて同日に新曲「mild days」のMVが公開される。 （関連：HANA、羊文学、DISH//、EXILE ATSUSHI、LANA、Tele……注目新譜6作をレビュー） 両映像は、5月16日20時15分より羊文学のYouTubeチャンネルにて公開。「mild days」は7月から