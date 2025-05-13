「Caspian 4G Streaming Amplifier」シルバー ナスペックは、ROKSANの新製品として、Caspianシリーズのストリーミングアンプとプリメインアンプの2モデルを5月26日に発売する。価格は、「Caspian 4G Streaming Amplifier」が935,000円、「Caspian 4G Integrated Amplifier」が715,000円。カラーはどちらもシルバーとブラックを用意する。 長年オーディオファンから高い評価を受けてき